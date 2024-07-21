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В Конгрессе призвали провести голосование о доверии Байдену

Конгрессмены-демократы должны провести голосование о доверии президенту США Джо Байдену, если он не видит пугающих результатов опросов общественного мнения. Такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс (демократ от штата Миннесота).

В Конгрессе призвали провести голосование о доверии Байдену
© РИА Новости
"Похоже, президент по-прежнему не знает или даже игнорирует зловещие результаты опросов общественного мнения, падающие показатели одобрения и ужасные настроения, охватившие страну", - написал он в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Демократы в Палате представителей и Сенате, напрямую избранные избирателями страны, должны немедленно провести голосование о доверии и поделиться результатами напрямую с Байденом", - полагает Филлипс.

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