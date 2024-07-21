В Минске назвали сложной ситуацию на западных границах

Глава госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что обстановка на западных границах сложная на фоне милитаризации приграничья в сопредельных странах ЕС.

Он также рассказал об отсутствии прежнего взаимодействия с коллегами из соседних стран ЕС и Украины. Так, по его словам, раньше страны «могли созвониться, пообщаться, переговорить, но по причине нежелания сотрудников пограничных органов сопредельных стран таким образом мы не взаимодействуем», передает РИА «Новости».

При этом Молотов отметил, что контакты сохранились «по решению текущих, технических вопросов».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что Минск готов к диалогу с Польшей по урегулированию проблемных вопросов на границе.