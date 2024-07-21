Зеленский допустил переговоры с Путиным вопреки собственному запрету

Владимир Зеленский, вопреки собственному запрету, допустил переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РБК.

В октябре 2022 года украинский лидер ввел в действие указ СНБО Украины, в котором говорилось, что вести переговоры с Путиным «невозможно».

«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин — какая разница», — отметил Зеленский.



Политик пояснил, что для завершения конфликта Киев будет вынужден "говорить с теми, кто в России все решает"».

По его мнению, «горячую» стадию боевых действий возможно будет завершить до конца 2024 года в том случае, если стороны будут действовать согласованно и следовать формату саммита мира.

Напомним, что в середине июня в Швейцарии прошел так называемый «саммит мира». Китай, Россия и ряд других стран на нем не присутствовали.

Владимир Путин за несколько дней до саммита сообщил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска с территории новых регионов России — Запорожья, ДНР, ЛНР, Херсонской области. Президент отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие.

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В ходе мероприятия Зеленский анонсировал, что летом начнет подготовку к второму саммиту, на который будет приглашена российская делегация.