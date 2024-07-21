Владимир Зеленский впервые публично заявил, что ему придется искать решение для обеспечения легитимности власти на Украине, если вооруженный конфликт с Россией затянется на годы. Пока он не знает, каким будет это решение, сообщает ТАСС.

В интервью британским СМИ Зеленского спросили, намерен ли он оставаться на посту, если конфликт затянется.

«Если будет затягиваться, нужно будет находить то или иное решение, я пока не знаю, какое», — сказал он.



Зеленский считает, что «проводить выборы в состоянии войны нельзя», это противоречит конституции Украины. Он не хочет об этом думать, но в случае затягивания конфликта «нужно будет искать инструмент».

Зеленский также считает, что «никто не согласится» на вооруженный конфликт, который продлится «еще 10 лет или долгие годы».

«Это очень сложно, миру сложно, всем сложно, и я думаю, что это невозможно, реально», — добавил он.



Президентские полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая, после чего встал вопрос о легитимности его власти. Данная тема волнует также и западных союзников Киева, в этом признавался экс-посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

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Между тем в Совфеде сегодня заявили, что будущего у Зеленского нет: он столкнул Украину в пропасть, а срок его президентства истек.