Третий срок Обамы: уход Байдена грозит кризисом партии или расколом страны?

Джо Байден 21 июля снял свою кандидатуру с выборов президента США, которые состоятся менее чем через четыре месяца. Теперь Демократической партии предстоит выбрать нового кандидата. Вице-президент Камала Харрис заявила о желании баллотироваться, но не все видные демократы поддержали этот сценарий. Экс-глава Штатов Барак Обама призвал провести открытые праймериз и уклонился от прямой поддержки соратницы Байдена. Кто может составить конкуренцию Харрис и как перестановки внесли раскол в ряды Демпартии — в материале NEWS.ru.

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Почему Байден вышел из гонки

В своем обращении к избирателям Байден заявил, что не планирует избираться на второй срок «в интересах Демократической партии и страны». По словам президента, при нем Штаты добились «большого прогресса» в разных сферах — экономике, здравоохранении, борьбе с изменениями климата, а также прошли через пандемию коронавируса. Он поблагодарил Харрис, назвав ее «выдающимся партнером по работе». «Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение кандидатуре Камалы от нашей партии в этом году», — добавил он.

Газета The New York Times написала, что аппарат Байдена узнал об этом решении за минуту до официального объявления. По данным СМИ, буквально за полчаса до этого его предвыборный штаб звонил сторонникам, призывая тех объявить о поддержке действующего президента. Politico сообщает, что Байден еще накануне думал принять участие в выборах, но в воскресенье днем изменил позицию.

Возможный уход Байдена активно обсуждался на фоне его провальных дебатов с Дональдом Трампом, а затем — после покушения на кандидата от республиканцев. Кроме того, на прошлой неделе стало известно о заражении президента коронавирусом. Несмотря на все это, глава США намерен продолжать исполнять обязанности до конца своего срока.

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Байдена не позволят досрочно снять с поста президента. По его мнению, это может навредить предвыборной кампании демократов — особенно, если ее все же возглавит Харрис.

«Если Харрис сейчас станет президентом США, за эти месяцы она столько всего может наворотить, что избиратели к ноябрю поймут — эта „мадам“ точно не подходит в качестве следующего главы государства. Поэтому лучше не отправлять в отставку Байдена, чтобы хотя бы какие-то шансы у Камалы оставались», — пояснил эксперт.



Что говорят о снятии Байдена

Трамп вскоре после заявления Байдена назвал его худшим главой в истории США. По мнению республиканца, при действующем президенте страна понесла серьезный ущерб, однако Трамп намерен исправить эти ошибки. Он также предположил, что победить Харрис будет проще, чем ее предшественника.

Сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил о готовности «спасти Америку» вместе с Трампом. «Мы сделаем это вне зависимости от того, кто будет кандидатом у демократов», — написал он в соцсети X. Политик назвал Харрис ответственной «за все провалы» нынешней президентской администрации и обвинил ее во лжи «о когнитивных способностях» Байдена.

По словам лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, решение далось Байдену непросто. Однако президент «поставил на первое место страну, партию и будущее», уверен сенатор. При этом источники CNN утверждают, что Шумер активно призывал 81-летнего политика отказаться от участия в выборах.

В России спокойно отреагировали на ситуацию с Байденом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы важнее цели СВО, а не исход американских выборов. По мнению представителя Кремля, до ноября в Штатах многое может измениться, поэтому стоит «набраться терпения и следить, что будет дальше».

Спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с NEWS.ru охарактеризовал ситуацию в Вашингтоне словами «Байден капут» и подчеркнул, что РФ продолжит заниматься собственной политикой без оглядки на происходящее в Штатах.

«Для нас важны вопросы, которые касаются судьбы нашей страны. Это победа в специальной военной операции, экономическое развитие, деньги, кредиты, борьба с незаконной миграцией и так далее. А судьба Байдена, мне кажется, не является таким важным вопросом. Бог ему судья и всем его последователям», — сказал он.



Кто займет место Байдена

Харрис после выхода Байдена из гонки провела телефонные переговоры с губернаторами трех штатов — Джошем Шапиро (Пенсильвания), Роем Купером (Северная Каролина) и Эндрю Беширом (Кентукки). Ранее все они упоминались как возможные претенденты на пост вице-президента, пишет The Wall Street Journal. Шапиро и Купер публично поддержали выдвижение Харрис, но это не означает ее окончательного утверждения.

Демократам предстоит определиться с новым кандидатом на съезде партии, который пройдет с 19 по 22 августа в Чикаго. К этому времени Харрис и ее соперники должны подать заявки на выдвижение в письменном виде. Каждому из них для участия в праймериз необходимо собрать подписи не менее чем 300 делегатов. Чтобы кандидат был допущен к участию в выборах, за него должны отдать голоса 1968 из 3933 делегатов.

Агентство Bloomberg писало, что на выдвижение могут претендовать губернаторы Гэвин Ньюсом из Калифорнии и Гретхен Уитмер из Мичигана. Reuters добавило к этому списку Бешира и губернатора Иллинойса Джей Би Прицкера. Der Spiegel в мае сообщила, что Байден может уступить место в президентской гонке Мишель Обаме. Бывшая первая леди не заявляла о планах баллотироваться. Однако ее супруг Барак Обама воздержался от прямой поддержки Камалы Харрис и прочих претендентов на участие в выборах.

«Нам предстоит в ближайшие дни провести беспрецедентную работу. Но я совершенно уверен, что лидеры нашей партии смогут наладить систему, которая позволит утвердить великолепного кандидата в президенты», — написал он.



По мнению американиста Дробницкого, пока рано говорить о 100%-ных шансах Харрис занять место Байдена в гонке. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что в Демпартии существует несколько крупных политических кланов, которые расходятся во мнениях по поводу ее участия в выборах.

«Билл и Хиллари Клинтон сразу выступили за Камалу и хотели ее выдвинуть, но Обама это не поддержал. Он считает, что все надо делать по уму. Того же мнения придерживаются спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, лидер демократов в сенате США Чак Шумер, лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис. Их не удалось убедить в том, что Камала — удобный вариант. Значительная часть политических тяжеловесов в либеральных элитах недовольны такой быстрой заменой», — считает эксперт.



Мирзаян считает слова Обамы популизмом. По словам эксперта, у демократов нет времени на полноценные праймериз.

«Обама пытается показать, что партия в его лице крайне обеспокоена тем, что Харрис не была избрана народом. Этот вопрос лучше сразу поднимать самим, пока этого не сделали республиканцы. Вероятнее всего, она все-таки будет кандидатом. Во-первых, она сама этого хочет. Ее непросто убрать, так как она номинально следующая в очереди на наследование президентского кресла. Кроме того, она темнокожая женщина. Отказ от ее кандидатуры сразу повлечет за собой обвинения в сексизме и расизме. Это приведет к потере голосов. Если ничего не придумают, придется ставить на Камалу», — полагает собеседник NEWS.ru.



Кто раскалывает Демпартию США

Команда Байдена, который до последнего не хотел сниматься с выборов, подозревает однопартийцев в заговоре. Источник NYT утверждает, что президент «обижен» на Обаму — тот ничего не сделал, чтобы нынешний президент остался в предвыборной гонке. «Он считает члена палаты представителей Нэнси Пелоси главным зачинщиком [кампании против Байдена], но также раздражен Обамой, видя в нем закулисного кукловода», — говорит инсайдер.

По информации газеты, политики не ладят еще с тех пор, когда Байден был вице-президентом при Обаме. Отмечается, что именно Барак отговорил однопартийца баллотироваться на выборах 2016 года. Тогда кандидатом от демократов стала Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу. Теперь, по мнению Байдена и его сторонников, Пелоси и Обама стали инициаторами многочисленных утечек в СМИ о его состоянии.

Раскол в Демократической партии произошел довольно давно, считает Дробницкий. По мнению американиста, первые признаки этого проявились еще в 2021 году. «Демократы думали, что эта „расколотость“ все равно позволит им править, а Байден будет изображать из себя отца американской демократии. Однако кризис дорос до такой стадии, что необходимо наконец принимать политическое решение. Но согласия по этому поводу среди демократов нет. По сути, предвыборная кампания демократов началась заново всего за сто дней до выборов», — поясняет он.

Выход Байдена подсветил одну из главных проблем Демпартии — отсутствие харизматичных политиков, выразил мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его оценке, в стане демократов почти нет тех, кто мог бы дать достойный отпор Трампу.