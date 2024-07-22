«На той стороне»: Трамп выразил готовность дискутировать с Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подтвердил готовность участвовать в дебатах с вице-президентом Камалой Харрис. Как и с любым другим кандидатом от демократов, подчеркнул он в беседе с телеканалом CBS.

© РИА Новости

Я не знаю, с кем я буду дискутировать. Пока не определено, кто будет на той стороне. Но я думаю, кто бы это ни был, я бы хотел подискутировать, — сказал Трамп.



Ранее Харрис сообщила, что намерена выиграть номинацию в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Она поблагодарила действующего главу Штатов Джо Байдена за поддержку ее кандидатуры. Сам Байден заверил, что полностью поддерживает кандидатуру Харрис — выбрать ее в качестве вице-президента в 2020 году «стало его лучшим решением».

Политолог Сергей Марков предположил, что Байдена могут заменить в предвыборной гонке Камала Харрис или супруга экс-хозяина Белого Дома Барака Обамы Мишель. По его словам, может появиться и кто-то новый, «молодой энергичный», похожий на «американского Макрона».

До этого Байден официально объявил о своем выходе из президентской гонки. При этом он планирует оставаться во главе Белого дома до конца своего срока. Американская администрация уже опубликовала соответствующее заявление президента.