Байден заявил о выходе из президентской гонки
Президент Джо Байден принял шокирующее решение выбыть из президентской гонки 2024 года. Оно было принято на фоне непрекращающейся кампании демократов, включая около 50 конгрессменов, требующих его отказа от переизбрания из-за снижения его когнитивных способностей и его ухудшающихся шансов на победу над Дональдом Трампом.
81-летний президент принял решение после того, как на протяжении нескольких недель ему задавали вопросы о его пригодности к исполнению обязанностей после его провального выступления на президентских дебатах. Его исторический шаг стал результатом 50-летней карьеры в политике, кульминацией которой стал Белый дом, отмечает Daily Mail. В своем послании к американцам он попросил поддержать кандидатуру вице-президента Харрис.
Теперь демократам предстоит поторопиться, чтобы укрепить свою кампанию в поддержку нового кандидата, поскольку до дня голосования осталось всего четыре месяца. Съезд по выдвижению кандидатов от демократов пройдет 19-22 августа в Чикаго. Среди главных претендентов на место Байдена - губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер.
Сообщается, что вице-президент Камала Харрис находятся в ярости из-за того, что ее кандидатуру не рассматривают, а другие, включая Трампа, предполагают, что бывшая первая леди Мишель Обама входит в список претендентов на пост кандидата от Демократической партии на выборах 2024 года.