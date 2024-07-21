Алиев пообещал заморским территориям Франции помочь стать независимыми

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Втором Шушинском глобальном медиафоруме заявил, что Баку намерен поддерживать заморские территории Франции всеми ресурсами в борьбе за независимость от Парижа. Его слова приводит агентство Azertag.

«Мы продолжим поддерживать все народы, страдающие от колониализма, насколько это в наших силах», — подчеркнул он.



По его словам, Баку будет поддерживать колонии Франции всеми ресурсами до тех пор, пока они не станут свободными.

«Вы и миллионы подобных вам должны жить свободно на своей земле, планировать свое будущее и защищать свое наследие, достоинство и язык, которых вас хотят лишить», — подчеркнул он.



В мае сообщалось, что по мнению Франции Россия и Азербайджан якобы как-то связаны с беспорядками и столкновениями между протестующими, полицией и французскими военными в Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане.

Азербайджан опроверг обвинения Франции во вмешательстве в дела Новой Каледонии

17 апреля стало известно, что Париж принял решение отозвать для консультаций своего посла в Азербайджане. Отмечалось, что президент Франции Эммануэль Макрон принял это решение на фоне «продолжающихся в последние месяцы действий Азербайджана, наносящих ущерб двусторонним отношениям между Парижем и Баку».