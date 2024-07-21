В США опубликовано новое исследование ABC News и компании Ipsos, касающееся рейтингов Трампа и Байдена. После покушения и национального съезда Республиканской партии показатели Трампа значительно выросли. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Рейтинг одобрения Трампа увеличился до 40% после событий прошлой недели. Это его самый высокий рейтинг за четыре года. Большую часть последних четырех лет он колебался в диапазоне до 30%», — сообщает телеканал.



Нынешний рейтинг одобрения Трампа вплотную подобрался к рекордным 42%, зафиксированным в августе 2020 года. Тогда соцопрос проводили ABC News и Washington Post.

Исследование также показало, что большинство американцев хочет, чтобы президент Джо Байден вышел из предвыборной гонки. Рейтинг благосклонности действующего президента составляет 32%, при этом отрицательно к нему относятся 55% граждан.

Сразу 60% демократов считает, что Байдену следует выйти из гонки.

Чуть больше республиканцев (44%), чем демократов (39%), считает, что президенту следует продолжить свою кампанию. Таким образом, подтверждается мнение многих участников предвыборного штаба Трампа о том, что Байдена будет легче победить, чем альтернативного кандидата.

Более половины американцев, 55%, говорят, что они были бы недовольны Байденом как кандидатом в президенты от Демократической партии. С другой стороны, большинство демократов (58%) были бы удовлетворены тем, что Байден будет кандидатом от их партии.

Американист оценил вероятность выхода Байдена из президентской гонки

Еще 15% американцев негативно относятся как к Трампу, так и к Байдену.

Американцы верят, что Трамп справится с задачей объединения страны на посту президента лучше, чем Байден, с перевесом в семь пунктов, 38% против 31%. Еще 29% американцев говорят, что не доверяют обоим.

Опрос был проведен онлайн 19-20 июля, участвовал 1141 человек.