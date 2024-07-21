Все предвыборные мероприятия кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа в связи с покушением будут проходить в закрытых помещениях, пишет обозреватель София Кай в статье для портала Axios.

Вместе с тем, заметила Кай, ранение не сильно повлияло на Трампа: очередной предвыборный митинг он провел в своем стиле: «два часа хвастался, делал резкие заявления, рассказывал обо всем на свете», снова заявил о том, что демократы смогут победить его на выборах только в том случае, если пойдут на обман.

«Единственный способ быть избранным [в качестве демократа] — это обмануть. Они действительно хороши в этом. Это единственное, в чем они хороши. Это единственное, на чем они сосредотачиваются», — подчеркнул Трамп.



Его сын Дональд Трамп-младший сделал аналогичное замечание на мероприятии в Милуоки в среду, 17 июля, отметила Кай. Она уточнила, что молодой бизнесмен заявил: если его отец проиграет в ноябре, то это произойдет из-за «мошенничества».

Вместе с тем, заметила автор статьи, политик внес в речь некоторые изменения. В частности, он ни разу не упомянул про 6 января и штурм Капитолия.

По ее словам, изменился и внешний вид Трампа: вместо большой белой повязки, закрывающей пострадавшее при покушении ухо, он использовал менее заметную коричневую.

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Сотрудники Трампа рассказали, что все последующие мероприятия кандидата в президенты будут проходить в закрытых помещениях. В частности, митинги в Мидлтауне, Рэдфорде, Шарлотте, резюмировала Кай.