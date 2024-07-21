Стало известно о растущей роли Такера Карлсона в политике США

Журналист Такер Карлсон был в центре внимания на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки. Аналитики считают, что он стал играть большую роль в среде республиканцев и скоро может занять высокий пост. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

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Издание пишет, что на национальном съезде Республиканской партии Карлсон появился рядом с Дональдом Трампом. Кроме того, журналист близок к сенатору от Огайо Джей Ди Вэнсу, которого он активно продвигал на пост вице-президента.

«Это свидетельствует о возрождающейся роли Такера в консервативном движении», — отмечает WSJ.



Инсайдеры-республиканцы полагают, что Карлсон сможет серьезно претендовать на высокий пост.

«Такер обладает способностью поднимать сложные проблемы, с которыми сталкивается общество … Своим присутствием на съезде он доказал, что остается на вершине консервативного движения и играет влиятельную роль», — сказал Ричард Гренелл, ведущая фигура в предвыборном штабе Трампа.



Такер Карлсон — журналист, ведущий шоу на телеканале Fox News с 2016 по 2023 годы. Его передача стала одной из самых популярных в США благодаря самостоятельной позиции Такера по вопросам внутренней и внешней политики США.

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На этой неделе Такер поделился с репортерами подробностями личной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор состоялся после интервью.