СМИ: Байден предпримет отчаянную попытку спасти свою президентскую кампанию

Президент США Джо Байден на этих выходных предпримет «последнюю отчаянную попытку спасти свою президентскую кампанию», и убедить коллег, что он может баллотироваться на пост президента. Однако сделать это будет непросто: количество демократов, считающих, что Байден не справится, только растет, сообщает Bloomberg.

«Президент Джо Байден в эти выходные встречается с высокопоставленными политическими помощниками. Он планирует возвращение к предвыборной кампании и делает последнюю попытку спасти свою заявку на переизбрание, несмотря на призывы коллег-демократов отойти в сторону», — пишет издание.



Эти призывы только усилились, после того как президент был помещен на карантин в Делавэре после положительного результата теста на коронавирус.

Но ближайшие к президенту люди говорят, что его решимость «в последние дни только укрепилась», несмотря на уговоры некоторых из высокопоставленных деятелей Демократической партии.

На фоне прогнозов о том, что «конец близок», Байден выступил с заявлением, пообещав вернуться к предвыборной кампании на предстоящей неделе.

Вице-президент Камала Харрис заявила крупнейшим донорам-демократам, что президент видит путь к победе. Председатель предвыборного штаба Дженнифер О’Мэлли Диллон в редком телеинтервью также оптимистично сказала, что Байден «более предан своему делу, чем когда-либо».

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Однако недавно к призывам об отставке Байдена присоединились новые законодатели. Это член Палаты представителей Адам Шифф (бывший председатель комитета по разведке), сенатор от Монтаны Джон Тестер, сенатор Шеррод Браун от Огайо. Последний прямо заявил, что президенту следует завершить свою предвыборную кампанию.