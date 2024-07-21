Шольц признался, что пользуется выпущенным в 80-е годы телевизором

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал во время мероприятия в Дрездене, посвященного электромобилям, что до сих пор пользуется ламповым телевизором. Об этом пишет Bild.

По данным портала, канцлер говорил о развитии электротранспорта, о том, что следует переходить на новые виды автомобилей.

В своей речи Шольц признал, что немцы довольно консервативны и неохотно покупают новую технику. Он отметил, что и сам не склонен менять устройства и до сих пор пользуется ламповым телевизором, предположительно выпущенным в 80-е годы прошлого века.

Канцлер заметил, что старый телевизор прекрасно работает. Он добавил, что когда видит новую модель, то думает, что через год она все равно устареет, ей на смену придет новая. В связи с этим он не желает покупать новый аппарат.

По его мнению, жители страны руководствуются аналогичной логикой и в силу этого не желают приобретать электрокары.

Вместе с тем, подчеркнул Шольц, немцам следует рискнуть и начать покупать современные автомобили.