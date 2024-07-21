Бербок высказалась об отказе Европы от американских ракет

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок полагает, что Европе нужна более надежная защита якобы в свете действий России, в этой связи было бы наивно отказываться от новых ракет США. Об этом она заявила газетам редакционной группы Funke.

По ее словам, Европа должна "защищать себя и прибалтийских партнеров в том числе посредством усиленного сдерживания и дополнительных вооружений".

"Все остальное было бы не только безответственно, но и наивно по отношению к холодно мыслящему Кремлю", - утверждала она.



По ее мнению, российская сторона "постоянно расширяет арсенал".

10 июля было обнародовано совместное заявление США и ФРГ, в котором сказано, что Вашингтон начнет с 2026 года размещать на германской территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.

В США заявили о вероятном выходе из НАТО в случае победы Трампа

Ранее президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что лидеры западных государств сознательно распространяют ложную информацию об угрозах со стороны РФ, чтобы получить больше денег американских и европейских налогоплательщиков.