Бербок высказалась об отказе Европы от американских ракет

Бербок считает, что Европе было бы наивно отказываться от допзащиты США
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок полагает, что Европе нужна более надежная защита якобы в свете действий России, в этой связи было бы наивно отказываться от новых ракет США. Об этом она заявила газетам редакционной группы Funke.
По ее словам, Европа должна "защищать себя и прибалтийских партнеров в том числе посредством усиленного сдерживания и дополнительных вооружений".
"Все остальное было бы не только безответственно, но и наивно по отношению к холодно мыслящему Кремлю", - утверждала она.
По ее мнению, российская сторона "постоянно расширяет арсенал".
10 июля было обнародовано совместное заявление США и ФРГ, в котором сказано, что Вашингтон начнет с 2026 года размещать на германской территории новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.
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