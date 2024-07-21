В ФРГ биографа Путина исключили из союза журналистов

За получение гонорара из России немецкий журналист Хуберт Зайпель был исключен из союза журналистов ФРГ. Утверждается, что гонорар составил 600 тысяч евро, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В заявлении союза сообщается, что в ноябре 2023 года журналист якобы получил гонорар в размере 600 тысяч евро и это «противоречит правилам журналистской честности и профессионализма».

«Своими действиями он нанес серьезный ущерб журналистским расследованиям и репутации нашей профессии», — сказано в заявлении.



Более конкретной информации не приводится.

До этого в ФРГ перестали продавать книги Зайпеля о российской политике.

Телеканал ZDF и Spiegel ранее заявили, что Зайпель работал над биографической книгой о Владимире Путине для немецкого издательства, а также снял документальный фильм о России и взял интервью с президентом РФ для немецкого телевидения.

В марте 2018 года Зайпель получил 600 тысяч евро за книгу о российской политике. Спонсором якобы была офшорная фирма бизнесмена Алексея Мордашова.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, Зайпель подтвердил, что его поддерживал Мордашов, но заявил, что никто в России не влиял на содержание его книг. Такое условие было заранее прописано в контракте.