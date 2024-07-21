Дружественная РФ страна объединилась с США для сдерживания Китая

Власти Индии одновременно активно сотрудничают и с Россией, и с США, пишет обозреватель Мюхдан Саглам в статье для турецкого портала Duvar.

Автор напомнила, что западные страны после начала украинского конфликта заставили многие государства, так или иначе связанные с Москвой, определиться с выбором стороны. Кроме того, США и ЕС оказали давление на международные объединения, такие как ОПЕК+, с тем, чтобы заставить их исключить Россию.

По ее оценке, стратегия Вашингтона и Брюсселя провалилась. Ярким примером того, что Западу не удалось добиться поставленных целей, добавила она, является позиция Индии, власти которой в 2022 году заняли взвешенную позицию и продолжают ее придерживаться.

Это обусловлено тем, что у Индии и России — давние связи, отметила Саглам. В 1947-1991 годах Москва активно поддерживала Нью-Дели, вела с индийской стороной активную торговлю, открыто заявила о поддержке республики, по просьбе партнера использовала право вето в Совбезе ООН.

В США сделали заявление об уступках Трампа России

Индия, в свою очередь, промолчала относительно венгерского переворота, Пражской весны, боевых действий в Афганистане. Точно также сейчас Нью-Дели не поднимает украинский вопрос излишне активно, лишь призывает к мирным переговорам.

Отношения с США власти страны формируют на основе текущей повестки, в которой основным пунктом является сдерживание Китая, противника как Индии, так и Соединенных Штатов, заметила обозреватель.

Вместе с тем, Нью-Дели не стремится к чрезмерно близким отношениям с Вашингтоном в силу того, что у США — хорошие отношения с Пакистаном, вторым серьезным противником Индии после Китая.

Кроме того, опасения властей вызывает склонность американской стороны вмешиваться во внутренние дела не только нейтральных государств, но и стран-союзников, партнеров, что категорически неприемлемо для Индии.

Таким образом, отметила Саглам, США воспринимаются в Индии как непредсказуемый и нерешительный игрок, а Россия — как надежный и долгосрочный партнер, что и обуславливает особенности индийской политики в настоящее время.