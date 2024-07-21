Стало известно о кадровом голоде немецкой разведки

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) столкнулась с серьезной проблемой нехватки сотрудников. Как сообщает немецкая газета Bild, на данный момент в BND не заполнены более 700 вакансий.

Ситуация усугубляется тем, что многие сотрудники не хотят отказываться от режима работы из дома, к которому они привыкли во время пандемии коронавируса. Один день в неделю они проводят удаленно, не имея доступа к рабочему компьютеру и файлам, передает РИА «Новости».

Также причиной является продолжительный больничный отпуск у сотрудников BND. Более 1000 сотрудников BND отсутствовали на работе 30 и более дней по болезни.

Кроме того, причиной кадрового голода является так называемый «принцип ротации», когда, например, специалисты по северокорейской ракетной программе вынуждены заниматься контролем и бюджетами.

Еще одним вызовом для BND является острая нехватка кадров в бундесвере. Как выяснила газета Bild am Sonntag, почти 800 агентов разведки – это действующие солдаты, прикомандированные к BND. Бундесвер сам испытывает острую нехватку кадров и вряд ли сможет обойтись без этих солдат в случае нападения на страну.

Попытки BND привлечь новых сотрудников также не увенчались успехом. Запущенная в марте рекламная кампания привлекла внимание почти 10 млн пользователей интернета, однако ни один из 10 тыс. выбранных кандидатов не был принят на работу.

Ранее сообщалось, что немецкой армии не хватает кадров, поскольку у вооруженных сил страны нет «точек соприкосновения» с молодежью.