Имя мужа Елизаветы II фигурирует в секретном досье ФБР

Роль мужа Елизаветы II принца Филиппа в одном из самых громких скандалов XX века долгое время была предметом домыслов.

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В воскресенье газета Daily Mail сообщила, что имя принца Филиппа упоминалось в совершенно секретных документах ФБР США по так называемому "делу Профьюмо" в начале 1960-х годов.

Из документов следует, что ФБР было известно, что герцог Эдинбургский был лично "связан" с Кристин Килер и Мэнди Райс-Дэвис - двумя женщинами, оказавшимися в центре сексуального скандала, приведшего к падению британского правительства.

Архивы министерства юстиции США показывают, что важнейший меморандум был написан Эдгаром Гувером, тогдашним директором ФБР, и он может быть раскрыт после истечения срока предания гласности соответствующих документов в соответствии с американскими законами о свободе информации. В центре скандала оказался женатый государственный секретарь по военным вопросам Джон Профьюмо, который в марте 1963 года в Палате общин отрицал, что у него были сексуальные отношения с юной танцовщицей Килер. Он был вынужден со скандалом уйти в отставку несколько месяцев спустя, когда доказательства этой связи стали публичными.

Скандал имел последствия для национальной безопасности, поскольку Килер также имела близкие отношения с советским военным атташе Евгением Ивановым, которого подозревали в работе на советскую разведку. Кроме того, остеопат со связями Стивен Уорд, который познакомил Килер с Профьюмо на вечеринке, был обвинен в том, что жил за счет "безнравственных доходов" Килер и ее друга Райса-Дэвиса. Он принял смертельную дозу снотворного и умер через три дня после того, как его осудили.

В обнародованном документе говорится о том, что Томас Корбалли, американский бизнесмен, занимавшийся промышленным шпионажем, который согласился дать показания ФБР о своей дружбе с Уордом, сделал заявление о Филиппе. В телеграмме, отправленной Гувером в посольство США в Лондоне 20 июня 1963 года, говорится: "Корбалли также заявил о слухах, что принц Филипп мог быть связан с этими двумя девушками". Связь Филиппа с делом Профьюмо легла в основу ключевой сюжетной линии сериала Netflix "Корона".

Сэр Энтони Блант, хранитель королевского собрания искусств, который, как позже выяснилось, был советским агентом, предупредил Филиппа, что он раскроет его отношения с Уордом, если герцог обвинит его в предательстве. Филипп, отмечается в публикации, несомненно, неоднократно общался с Уордом, в том числе, в Букингемском дворце. В своих показаниях ФБР Корбалли заявил, что не верит обвинениям против Уорда. Килер жила с Уордом, не состоя с ним в интимных отношениях, как в его лондонской квартире, так и в его загородном коттедже на территории поместья Кливден, где проживал виконт Астор. Именно на одной из многочисленных вечеринок у бассейна в Кливдене Уорд познакомил Килер с Джоном Профьюмо, министром по военным вопросам, и его женой, актрисой Валери Хобсон. Министр и танцовщица вступили в близкие отношения немногим спустя, хотя 19-летняя Килер была младше его почти на 30 лет. Профьюмо был восходящей звездой партии тори, приближенным к премьер-министру Гарольду Макмиллану, любимым гостем Букингемского дворца, героем войны и лихим мужем актрисы Валери Хобсон, одной из величайших красавиц своего времени.

Слухи о его внебрачной связи становились все более распространенными. Профьюмо счел необходимым опровергнуть их в Палате общин в марте 1963 года. В июне 1963 года он с позором ушел в отставку на фоне заявлений о том, что Иванов просил Килера выяснить у военного министра, когда Западная Германия может получить американские ядерные ракеты для размещения на своей территории. Скандал привел к отставке правительства. Тем временем, благодаря своей связи с Килер, Уорд столкнулся с обвинениями полиции в безнравственности. Килер не была ни проституткой, ни эскортницей, но жила за счет щедрости богатых мужчин - и отношение к ней тогда было осуждающим. Два дня спустя Уорд был арестован и официально обвинен в проживании за счет аморальных доходов. Килер продала свою историю News of The World за 23 тысяч фунтов стерлингов - огромную сумму по тем временам.

Она отсидела четыре с половиной месяца в тюрьме после того, как ее признали виновной в ложном обвинении мужчины в нападении в доме ее друга. После выхода из тюрьмы она продолжила вести прежнюю жизнь. Среди ее любовников были актер "Команды А" Джордж Пеппард, легендарный ловелас, звезда Голливуда Уоррен Битти и герой "Узника Зенды" Дуглас Фэрбенкс-младший. Килер заявила в интервью несколько лет спустя, что истеблишмент был гораздо более заинтересован в том, чтобы представить все как сексуальный скандал, и предпочел проигнорировать шепотом распространявшиеся слухи о широкомасштабной шпионской сети. Она умерла в декабре 2017 года в возрасте 75 лет.