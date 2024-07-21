Бывший врач Белого дома раскрыл новую информацию о ранении Трампа

Конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач 45-го президента США Дональда Трампа, рассказал, что рана, полученная политиком при покушении, постепенно заживает. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, Джексон на протяжении многих лет работал врачом в Белом доме. Затем, при помощи Трампа, избрался в Конгресс от Техаса.

Медик рассказал, что согласился по старой памяти помочь бывшему пациенту. Он отметил, что в первые дни после ранения постоянно осматривал и обрабатывал ухо Трампа. Он добавил, что на рану шириной 2 см не потребовалось накладывать швы, хватило повязки.

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По его словам, у политика время от времени открывается кровотечение, вместе с тем, рана начала «правильно заживать». Он уточнил, что после выздоровления пациенту все же потребуется пройти комплексное обследование слуха.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга. Стрелявший успел выпустить пять путь. Одна из них пробила ухо кандидата в президенты, вторая унесла жизнь 50-летнего пожарного, еще две нанесли тяжелые ранения зрителям. Пятая пуля попала в аппаратуру.