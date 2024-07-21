В Раде раскрыли объем взяток военкомам

Мужчины на Украине в совокупности платят до двух миллиардов долларов в год, чтобы не оказаться в зоне конфликта. Об этом в эфире украинского телеканала ТСН заявил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха, передает РИА Новости.

Наталуха заявил, что цифры, касающиеся взяток (или как он выразился – «теневого экономического бронирования») «удивительно» огромны.

«Теневое экономическое бронирование, объемы которого в год начиная от 700 миллионов долларов до 2 миллиардов долларов, это самые адекватные расчеты», — сказал Наталуха.



Сейчас мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. В стране продолжается насильственная мобилизация. Драки гражданских лиц с представителями военкоматов ежедневно попадают на видео. С середины июля законы о мобилизации были усилены: уклонистам грозят большие штрафы, потеря гражданских прав и уголовное преследование.

Накануне на Украине задержали 30 чиновников, их подозревают в воровстве государственных денег, выделенных на армию.