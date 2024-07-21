Алиев признал невозможным заключение мирного договора с Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что текст мирного соглашения между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. Вместе с тем, заметил он, у азербайджанской стороны есть вопросы по ряду пунктов, пишет РЕН ТВ.

По его словам, Ереван изъял из проекта соглашения положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом. Он добавил, что это «открыло путь для дальнейшего развития процесса».

Вместе с тем, в Баку полагают, что перед подписанием договора необходимо решить вопросы с минской группой и спорным пунктом в Конституции Армении.

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Алиев пояснил, что минская группа ОБСЕ последние два года не работает, следовательно, ее нужно распустить.

Президент заметил, что Баку не стремится вмешаться во внутренние дела соседней страны. Вместе с тем, в Конституции Армении содержится пункт о возможном объединении республики с Нагорным Карабахом.

В связи с тем, подчеркнул Алиев, что Конституция стоит «превыше любого другого документа, включая международные договора», подписание мирного соглашения невозможно до тех пор, пока этот пункт не будет исключен из текста Основного закона.