Актриса и русскоговорящая "королева красоты" найдена мертвой в Лос-Анджелесе

На 52-м году жизни скончалась Эста Тербланш, актриса кино, сериалов и мыльных опер, модель, телеведущая и "королева красоты".

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Как сообщают TVwithThinus и Netwerk24 со ссылкой на офис коронеров округа Лос-Анджелес, тело артистки было обнаружено в пятницу в ее доме - после обращения в экстренные службы. Младший брат Эсты печальную информацию подтвердил.

Причина смерти станет известна после вскрытия и проведения экспертиз.

Эста Тербланш родилась в 1973 году в ЮАР. Выросла на ферме по разведению животных для охоты - включая обезьян и бородавочников. В 1991-м стала победителем конкурса красоты "Мисс юная Южная Африка". На экране дебютировала в 1992-м - в местном сериале. В 1995-м перебралась развивать карьеру в США, где для начала снималась в рекламе.

В 1995-м актриса была утверждена на роль Джиллиан Андраши, венгерской принцессы, в мыльной опере "Все мои дети" - ее персонаж появляется в 110 эпизодах шоу. В 2001-м она попросила сценаристов сериала убить ее героиню, так как Эста планировала вернуться в ЮАР. В результате принцесса попала в реанимацию после смертельного ранения и 25 июня - по сюжету - была отключена от систем жизнеобеспечения.

В ЮАР Тербланш вела ряд телепрограмм, в том числе детское шоу, снималась, но позже вернулась в Америку.

Отмечается, что помимо родного африкаанс и английского Эста говорила по-русски.