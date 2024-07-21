Эрдоган раскрыл планы ЕС по Венгрии

Европейские чиновники хотят отстранить Венгрию от председательства в ЕС. Сейчас они просчитывают, как это сделать. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает CNN Turk.

Эрдоган ответил на вопросы журналистов в самолете, после визита в непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра.

В частности, он рассказал, что в Европе начали резко критиковать венгерского премьера Виктора Орбана за его миротворческие поездки.

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«Он поехал в Москву, и его раскритиковали. Он поехал в Китай, и за это его раскритиковали точно так же… Теперь они пытаются придумать, как отстранить Венгрию от председательства в ЕС», — сказал Эрдоган.



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