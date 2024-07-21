Во Франции высказались о выходе страны из НАТО

НАТО несет в себе логику войны. Поэтому Франция планомерно и организованно вышла бы из альянса, если бы президентом страны стал основатель левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Об этом сам Меланшон заявил в интервью газете El Pais.

«Вы по-прежнему хотите выйти из НАТО, даже в условиях продолжающегося конфликта на континенте?» — спросил интервьюер.



Меланшон ответил, что его взгляды не изменились, и объяснил свою позицию:

«НАТО несет в себе логику войны. Я выбираю логику разоружения и умиротворения. Это политическая линия, которая не является химерой. Если бы я был в Елисейском дворце, я, конечно, вышел бы из объединенного военного командования, из НАТО, планомерно и организованно. Особенно во время войны, чтобы мы не оказались втянутыми в эту историю».



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На вопрос «А как тогда помогать защищать Украину?» Меланшон ответил, что он выступает за политику неприсоединения, а приоритетом для него является ограничение последствий изменения климата.

Политик добавил, что «мы европейцы, а не натовцы», хотя меры, принимаемые ЕС для помощи Украине, «вероятно, получили бы наше одобрение».