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Кличко: любой шаг Зеленского чреват политическим суицидом

Какой бы шаг Владимир Зеленский не предпринял, он рискует совершить политический суицид. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Кличко предсказал Зеленскому «политическое самоубийство»
© globallookpress.com

По его мнению, для выхода Украины из сложившейся ситуации, Зеленскому придется разделисть свою власть. Однако существуют сомнения, что он на это пойдет.

«Зеленский сконцентрировал слишком много власти в своем офисе. Из этого следует, что парламент утратил какую-либо значимую роль», - прокомментировал глава города.

Кличко допустил проведение Зеленским референдума о мире

Кроме того, существует вероятность того, что Зеленский проведет по всей стране референдум для достижения мира.

Ранее сообщалось, что украинский лидер признал невозможным возврат утраченных территорий военным путем.