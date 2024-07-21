Глава устроившей глобальный IT-сбой компании потерял голос во время интервью

Джордж Курц, гендиректор компании CrowdStrike, чье обновление антивирусного ПО вызвало глобальный компьютерный сбой во всем мире, потерял голос и закашлялся от вопросов журналистов. Ему пришлось выпить воды, чтобы вернуться к беседе в эфире Today.

Курц поделился подробностями о том, что вызвало массовый сбой в работе компьютеров по всему миру. По видеосвязи он принес «глубочайшие извинения» всем людям, пострадавшим от ошибки его компании. Гендиректор рассказал, что довольно быстро была определена неполадка в системе, связанная с обновлением, сразу началась работа по восстановлению.

«Как такой простой софтверный баг мог иметь такое глубокое и моментальное влияние?» — спросила ведущая.



Курц начал говорить, что в компании всегда «стараются думать на шаг вперед» и на этом месте у него пропал голос.

«Извините, секунду, пожалуйста», — сказал Курц и начал пить воду из бутылки.



После этого его голос восстановился.

На уходящей неделе произошел беспрецедентный глобальный сбой IT-систем. Причиной стал конфликт обновления антивирусной программы Falcon от компании CrowdStrike с ОС Windows. https://news.rambler.ru/tech/53117977-globalnyy-sboy-it-sistem-uroki-posledstviya-i-rossiyskiy-immunitet/