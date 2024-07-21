Украинские власти «подозрительно молчат» после слов бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о пути Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями? Потому что трубадуры Банковой, комментирующие все подряд, тут уже сутки подозрительно молчат», — написала депутат, отреагировав на статью, в которой, по ее словам, Джонсон «продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории».



Геращенко объяснила отсутствие реакции на слова Джонсона тем, что украинские власти якобы обсуждают прекращение боевых действий. По словам депутата, план власти, который «зондируется устами друзей», заключается в том, чтобы «сказать обществу: вы же видите, мы не хотели, но мир и партнеры нас подталкивали и заставили» достичь прекращения огня.

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Политик также допустила, что союзники Киева могут обсуждать подобные решения без ведома украинских властей, что нарушает принцип «ничего об Украине без Украины». Геращенко обвинила Киев в допущении этой ситуации.

Ранее бывший британский премьер-министр в статье для Daily Mail заявил, что экс-президент США Дональд Трамп сможет урегулировать украинский конфликт в случае своего переизбрания, закончив его на выгодных для Киева и Запада условиях. По мнению Джонсона, таким условием является отказ от выхода Украины на границы 1991 года и сохранение права на членство в ЕС и НАТО.