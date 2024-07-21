Захваченные яхты россиян стали головной болью Запада

Суперъяхты российских бизнесменов, захваченные Западом в рамках санкций, не принесли дохода и пользы, а стали «головной болью» для американских и европейских властей. Роскошные суда требуют до 9 млн долларов в год на обслуживание и охрану, продать их практически невозможно, поскольку юристы оспаривают пиратские захваты. Об этом пишет FT.

«Начало СВО побудило западные правительства обрушить лавину экономических санкций против российских олигархов, теперь в портах по всему миру застряло множество суперяхт», — пишет газета.



Это «огромные плавучие версальские дворцы», стоимость которых часто оценивается в сотни миллионов долларов. Активисты антикоррупционной кампании надеялись, что эти суда будут проданы с аукциона, а вырученные средства можно будет пожертвовать Украине.

Однако спустя более двух лет судьба этих яхт остается нерешенной. Некоторые из них застряли в «бесконечных юридических трясинах», а за их освобождение борются дорогие адвокаты, «нанятые зачастую непрозрачными офшорными владельцами».

В частности, «головную боль» причинил США захват суперъяхты Amadea. Это судно длиной 348 футов стоимостью 300 миллионов долларов. Оно было задержано властями США на Фиджи в 2022 году.

Судно, как пишет FT, «может похвастаться пианино Pleyel с педалями из 24-каратного золота, бассейном, который превращается в сцену для ди-джеев, расписанными вручную облаками Микеланджело на потолке столовой, аквариумом с омарами и вертолетной площадкой».

Захваченную Amadea отправили в порт Сан-Диего. Когда Министерство юстиции США арестовало яхту, оно утверждало, что она «принадлежала находящемуся под санкциями Сулейману Керимову». Правительство США в октябре прошлого года возбудило гражданское дело о конфискации этой суперъяхты.

Сейчас Amadea по-прежнему стоит в порту Сан-Диего, на ее обслуживание почти 9 млн долларов в год. Платить должно правительство США, то есть, налогоплательщики. Министерство юстиции США пыталось продать лодку, «утверждая, что расходы на нее были чрезмерными».

Суперяхты требуют постоянного технического обслуживания, чтобы сохранить свои мореходные качества, не говоря уже об их стоимости. Необходимо выплачивать зарплату экипажу, охранять суда от сквоттеров и диверсантов ( одну из яхт пытался утопить украинский рабочий), платить огромные сборы за швартовку, обработку корпусов и двигателей.