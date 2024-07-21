В США сделали заявление об уступках Трампа России

Возвращение 45-го президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет станет губительным для Киева, предположил в интервью CNN бывший советник Белого дома Джон Болтон.

По его мнению, бизнесмен понятия не имеет, каким образом следует завершить этот конфликт. Вместе с тем, добавил он, можно предположить, что Трамп пойдет навстречу Москве по ряду спорных пунктов.

Зеленский намекнул на переговоры с Россией из-за проблем на фронте

Болтон подчеркнул, что эти уступки российской стороне «будут разрушительными для Украины».

США помогают Киеву не из милосердия, а потому, что Украина очень важна для безопасности страны, констатировал бывший советник.

Напомним, что Трамп в 2022-2024 годах неоднократно обещал завершить конфликт на Украине в «считанные часы».