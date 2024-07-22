Виталий Кличко заявил о трудных временах для Зеленского

Владимиру Зеленскому стоило бы провести референдум по вопросу заключения мирных договорённостей с Россией. Такого мнения придерживается мэр Киева Виталий Кличко. Ещё одним возможным выходом из сложившейся ситуации он назвал создание правительства национального единства. При этом любое решение Зеленского рискует обернуться для него «политическим самоубийством», уверен Кличко. Как считают аналитики, подобные заявления свидетельствуют о развернувшейся в Киеве ожесточённой внутриполитической борьбе, исход которой во многом зависит от западных покровителей Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что Владимиру Зеленскому стоило бы организовать референдум по вопросу заключения мира с Россией.

«Зеленскому следует, возможно, провести референдум. Не думаю, что в одиночку можно достигнуть столь болезненного и важного соглашения (о мире. — RT), без одобрения народа», — заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, его слова приводит ТАСС.



Кроме того, выходом из ситуации, как считает мэр украинской столицы, могло бы стать создание правительства национального единства. Вместе с тем Кличко усомнился в том, что Зеленский согласится отказаться от «централизованной власти в своих руках, которую ему гарантирует военное положение».

Кличко также предположил, что следующие несколько месяцев будут очень трудными для Зеленского. Ему, по словам киевского градоначальника, «придётся продолжать войну с новыми жертвами и разрушениями или рассмотреть территориальный компромисс, предложенный Москвой».

«Но как объяснить стране, что нужно отказываться от территорий, борьба за которые стоила жизни тысячам наших бойцов? Что бы он (Зеленский. — RT) ни сделал, президент рискует политическим самоубийством», — уверен Кличко.



Также политик обратил внимание на неопределённость Вашингтона по вопросу дальнейшей поддержки Украины из-за возможного возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

«Негласная работа»

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает высказывания Кличко очередным подтверждением развернувшейся в Киеве ожесточённой внутриполитической борьбы.

«Представители киевского режима видят усталость граждан от конфликта с Россией и бесперспективность дальнейших боевых действий. В конце концов, это заметно по результатам соцопросов и других исследований. При этом никто не собирается брать на себя никакую ответственность. Отсюда возникают идеи провести референдум или как-то переформатировать верховную власть», — пояснил Денисов в интервью RT.



Он полагает, что Зеленский во многом оказался заложником риторики «возвращения к границам 1991 года» — об этой цели он многократно говорил, и она была зафиксирована в так называемой «формуле мира». Однако в 2024 году политические требования Зеленского заметно трансформировались.

Так, в недавнем интервью BBC глава киевского режима отметил, что при поддержке Запада Украина может «попробовать завершить горячую стадию войны до конца этого года».

«Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату саммита мира (имеется в виду конференция, прошедшая в середине июня в Швейцарии. — RT), то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года», — сказал Зеленский.



Однако его позиция по вопросу земель по-прежнему остаётся неопределённой. В частности, он заявил, что люди на Украине важнее территорий, но добавил, что Киев не собирается отказываться от регионов, которые считает своими.



«Это не значит, что надо отвоевать в боях все территории. Я считаю, что этого можно добиться с помощью средств дипломатии», — подчеркнул Зеленский.



С точки зрения политолога Юрия Бондаренко, Зеленский вынужден прощупывать почву для компромиссов, чтобы сохранить власть. По мнению эксперта, главарь киевского режима сталкивается со стремительно растущим недовольством со стороны граждан, представителей так называемой украинской элиты и ведущих западных стран.

«Заявления Кличко довольно адекватно иллюстрируют реальную внутриполитическую ситуацию на Украине. Киевский режим в агонии, потому что его глава нелегитимен. К тому же, у Зеленского нет представления о том, как бороться с нарастающим раздражением и недовольством, которое наблюдается на Западе, в обществе и среди более-менее вменяемых акторов украинской политики», — подчеркнул Бондаренко в разговоре с RT.



В связи с этим он напомнил о рассекреченных документах СВР, которые были опубликованы в последнем номере журнала «Разведчик». В шифротелеграммах, датированных маем 2024 года, сообщается о снижении уровня поддержки Зеленского и поиске кандидатов для его замены.

Так, в шифротелеграмме № 05/094 говорится о том, что «на Западе крайне обеспокоены катастрофическими падением рейтингов украинских лидеров», особенно после принятия закона об ужесточении мобилизации.

«Уровень поддержки В. Зеленского опустился до 17% и продолжает снижаться. Свыше 70% населения не доверяют всем украинским СМИ, около 90% хотели бы покинуть страну. Не лучше обстоят дела в армии. Даже среди подвергающихся беспрерывной идеологической обработке военнослужащих ВСУ популярность Зеленского не превышает 20%», — сообщается в донесении резидента СВР Алекса.



Отмечается, что Зеленский «чувствует уязвимость своих позиций» и потому пытается избавиться от «неблагонадёжных» в войсках, СБУ, СНБО и других структурах. Также он развернул кампанию запугивания граждан «неизбежными массовыми репрессиями» в случае поражения Киева.

При этом США и их союзники настойчиво рекомендуют Зеленскому «не ослаблять хватку в работе с населением страны, продолжать создавать атмосферу страха среди мирных жителей, грубо искажая цели и задачи проводимой Россией специальной военной операции».

В свою очередь, шифротелеграмма № 05/023 информирует о том, что западные страны не возражают против того, чтобы Зеленский пользовался президентскими полномочиями, «поскольку на него завязаны схемы финансирования войны», приносящие огромные доходы западным оружейным компаниям и представителям киевского режима.

Вместе с тем США и Европа активизировались по поиску «альтернативы» Зеленскому. Так, соответствующие контакты были установлены с Петром Порошенко и Виталием Кличко. Наряду с этим «негласная работа» ведётся с главой администрации Зеленского Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

«Предполагается, что все эти фигуры будут востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера (Украины. — RT)», — говорится в донесении резидента СВР Стоуна.

При таком сценарии виновником всех неудач Украины будет объявлен Зеленский. Своей главной задачей США и европейские государства видят недопущение «критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики».

«Риски дестабилизации»

Впрочем, как полагает Денис Денисов, Запад вряд ли станет торопиться с возможной сменой Зеленского, опасаясь «перенапряжения» украинских институтов власти и «риска того, что страна не выдержит и начнёт распадаться».

«Список «альтернатив» Зеленскому можно значительно расширить, потому что за время СВО на Украине появилось много новых политиков, потенциал и уровень поддержки которых не меньше, чем у Порошенко и Кличко. Однако вряд ли Запад будет экспериментировать, меняя верховную власть — слишком велики риски полной дестабилизации Украины», — рассуждает аналитик.



Несколько иной точки зрения придерживается Юрий Бондаренко. Он констатирует, что киевский режим находится на грани окончательного сползания в глубочайший внутриполитический кризис, который может привести к ситуации, аналогичной той, что наблюдалась в 2014 году. Эксперт уверен, что «дни Зеленского сочтены», вопрос лишь в сроках окончательной потери его нелегитимного президентства.

«Никогда ещё власть Зеленского не была столь слаба, как в настоящее время. Трудно что-то прогнозировать, но кризис может проявиться в виде своеобразного майдана и уже совсем скоро», — указал Бондаренко.



Он не исключает, что администрация Джо Байдена, который хоть и объявил о своём выходе из президентской гонки, но продолжает занимать пост главы государства, может не простить Зеленскому его попыток наладить контакт с Дональдом Трампом.

«Видимо, Зеленский хочет подстелить себе соломку, завязав коммуникацию с Трампом. Но в текущей обстановке это не очень умный поступок. Как бы ни был популярен сейчас Трамп, но он ещё только кандидат в президенты США. Таким образом Зеленский, по сути, вытер ноги о действующую американскую власть, которая его поддерживает», — рассказал специалист.

Со своей стороны, в разговоре с RT директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что, напротив, не ожидает резких шагов со стороны администрации Байдена в отношении верховного руководства Украины.

«Американцам в принципе безразличны какие-то личностные особенности Зеленского. Для Белого дома важно, чтобы он делал то, что ему диктуют. Насколько я понимаю, демократы Зеленским полностью довольны. А вот будут ли довольны республиканцы в случае победы Трампа — хороший вопрос», — говорит Солонников.



Он не исключает, что окончательный закат политической карьеры Зеленского может произойти как раз в случае возвращения Трампа в Белый дом. Опасаясь этого, политик и решил наладить диалог с 45-м президентом США, считает аналитик.