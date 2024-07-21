Кличко допустил проведение Зеленским референдума о мире

На Украине, вероятно, необходим референдум для достижения мира, но президент Владимир Зеленский вряд ли согласится отдать часть своей власти, любой его шаг может обернуться «политическим самоубийством», заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Зеленскому, по всей видимости, придется прибегнуть к референдуму, сказал Кличко Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

Вряд ли этот политик сможет выйти к такому болезненному решению самостоятельно, добавил мэр украинской столицы.

Киевский режим мог бы создать «правительство национального единства», к которому прибег Израиль после нападения ХАМАС в октябре 2023 года. При этом Кличко усомнился, что Зеленский готов поделиться частью своей власти, которую он приобрел после введения военного положения.

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Градоначальник добавил, что парламент Украины «утратил какую-либо значимую роль» из-за концентрации власти в офисе президента страны.

Любой шаг Зеленского чреват «политическим самоубийством», но для страны продолжение боевых действий на следующие два года обернутся кошмаром, заключил Кличко.

В апреле мэр Киева жаловался, что ни разу не встречался лично с Владимиром Зеленским с начала боевых действий.