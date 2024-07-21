Борис Джонсон рассказал о своих переговорах с Трампом по Украине
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в статье для The Daily Mail описал свои переговоры с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, что бы ни говорили другие республиканцы об Украине, Трамп «понимает реальность».
«Поражение Украины станет огромным поражением для Америки», — написал Джонсон в статье для The Daily Mail.
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Он предложил оттеснить Россию до границ 2022 года и дать Украине возможность вступить в ЕС и НАТО, а для этого, по мнению британского политика, необходимо дать Киеву необходимое оружие и все разрешения на его использование.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что при Трампе на Евросоюз ляжет ещё больше бремени по поддержке Украины.