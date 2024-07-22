На Кубе выступил против санкций в отношении РФ и их страны

Председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы (однопалатный парламент) Эстебан Ласо в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступил против санкций, которые в одностороннем порядке вводятся против двух стран, передает корреспондент ТАСС.

"Мы думаем, что Россия и Куба вместе победят и станут крепче, несмотря на условия, в которых находится весь мир", - сказал спикер парламента Кубы.



Он также подчеркнул, что Комиссия по сотрудничеству между Государственной думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы - это уникальный и эффективный формат взаимодействия. Спикер парламента Кубы поблагодарил российских коллег за их позицию и осуждение "преступной экономической блокады (США) против республики".

Володин в свою очередь в ходе встречи пригласил Ласо посетить Россию с визитом.

На своей странице в соцсети X Национальная ассамблея народной власти Кубы сообщила, что Володин и Ласо "объявили о продолжении работы комиссии Государственной думы и парламента Кубы, проведенной в первом семестре 2024 года". В сообщении также отмечается, что по завершении встречи Володин и его делегация возложили венки к Мемориалу советскому воину-интернационалисту на востоке Гаваны.

Спикер Госдумы завершил визит на Кубу, где в субботу состоялась его встреча с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем. "Я провел важную встречу с Вячеславом Володиным, председателем Госдумы, чей визит является доказательством превосходных отношений, которые нас объединяют в политической, а также в экономической и торговой сферах", - написал президент Кубы на своей странице в X (ранее Twitter).