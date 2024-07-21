Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал предотвратить Третью мировую войну и остановить конфликт на Украине, сообщает «Газета.ру».

«Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной», — заявил политик.



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По словам бывшего американского лидера, он единственный, кто в состоянии предотвратить Третью мировую войну.

Ранее в офисе президента Владимира Зеленского допустили приезд Трампа на Украину.