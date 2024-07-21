В Венесуэле введут дополнительные меры безопасности в связи с выборами

КАРАКАС, 21 июля. /ТАСС/. Министерство обороны и министерство внутренних дел Венесуэлы объявили в субботу о дополнительных мерах безопасности при проведении президентских выборов 28 июля.

В совместном постановлении двух ведомств говорится, что с 26 июля по 28 июля включительно на всей территории страны объявляется закрытие сухопутных границ, вводится сухой закон - запрет на продажу алкогольных напитков, а также на ношение оружия за исключением военнослужащих и полицейских при исполнении служебных обязанностей. В этот период запрещено проведение демонстраций и публичных собраний, движение тяжелых грузовиков и продажа пиротехники.

Борьбу за пост главы государства ведут 10 политических лидеров. Правящая Единая социалистической партия Венесуэлы выдвинула своим кандидатом действующего президента республики Николаса Мадуро. Его кандидатура зарегистрирована в Национальном избирательном совете Большим демократическим полюсом имени Симона Боливара, в который входят прогрессивные партии и движения, включая ЕСПВ.

В последний день избирательной кампании 25 июля сторонники Мадуро проведут митинги во всех 23 штатах Венесуэлы. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) республики и руководитель предвыборной кампании Мадуро Хорхе Родригес сообщил, что в Каракасе в этот день с 10 утра до 10 вечера пройдет "самая крупная в истории манифестация", участие в которой примут миллионы сторонников действующего президента.

Основным конкурентом Мадуро на выборах выступает кандидат от крайне правых партий, входящих в Унитарную платформу, Эдмундо Гонсалес. Оппозиционер сообщил, что заключительный митинг его предвыборной кампании также пройдет 25 июля в венесуэльской столице.