Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, в случае своего переизбрания, заставит уйти в отставку украинского президента Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли после 20 мая, а новый глава Верховной рады будет вынужден подписать соглашение об урегулировании конфликта с РФ.

Такое мнение высказал депутат украинского парламента Евгений Шевченко.

"Думаю, он [Трамп] заставит уйти нашего президента [Зеленского] в отставку и заставит нового главу парламента подписать мирное соглашение [с Россией] с обоюдными уступками", - написал он в Telegram-канале.



Шевченко считает, что в рамках урегулирования конфликта за Москвой останется Крым, Киеву якобы вернут Запорожскую и Херсонскую области, как и Донбасс, который войдет в состав Украины "на правах конфедерации".

"НАТО навсегда нам [Украине] закрывает двери. В ЕС нас никогда не возьмут из-за нескольких стран. Прежде всего Польши и Германии. <...> Русский язык станет официальным языком межнационального общения. С Бандерой придется попрощаться. Во всех смыслах. Радикальные деятели будут вынуждены покинуть территорию Украины", - предполагает депутат.



Он также считает, что после выборов на Украине проведут референдум по вопросу о новой конституции страны. Кроме того, РФ и Евросоюз "выделят средства на восстановление разрушенной инфраструктуры, промышленности, городов и сел", а с Вашингтоном Москва подпишет новый договор о стратегических наступательных вооружениях, прогнозирует Шевченко.

Зеленский назвал единственное условие для ухода с поста президента

Ранее экс-президент США Дональд Трамп на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган) заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре добьется урегулирования конфликта на Украине еще до своей инаугурации. Политик также пообещал собравшимся не допустить развязывания третьей мировой войны.

Пятилетний срок полномочий Зеленского истек в ночь на 21 мая. На Украине до сих пор активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения.