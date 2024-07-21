Британия все еще страдает от глобального сбоя в Windows по всему миру

Глобальный сбой в операционной системе Windows продолжает сказываться на работе Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает ТАСС.

© РИА Новости

Медики продолжат сталкиваться с проблемами и на предстоящей неделе, в особенности, касающиеся услуг врачей общей практики.

Из-за масштабного компьютерного сбоя, вызванного последним обновлением антивирусного программного обеспечения компании CrowdStrike, многие медучреждения Великобритании были вынуждены прекратить прием пациентов и осуществление многих медицинских процедур, в том числе предназначенных для больных раком. В некоторых больницах и клиниках медики не имеют доступа к электронным медкартам и данным о результатах анализов своих пациентов. Большинство британских аптек лишились доступа к базам данных с электронными рецептами на лекарства, потеряв возможность выдавать больным необходимые препараты.

Сбой в работе устройств и систем под управлением операционной системы Windows наблюдается во всем мире. Это связано с ошибкой в обновлении установок безопасности, которое пришло от CrowdStrike. Пользователи устройств с Windows 10 от Microsoft жалуются на «синий экран смерти». Больше всего глобальный сбой затронул США. Компания Microsoft подтвердила сбой обслуживания систем и заверила, что предпринимает «меры по смягчению последствий».

Свои полеты приостановили American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. Авиакомпания Turkish Airlines тоже пожаловалась на неполадки в работе систем. Работу ограничили международный аэропорт Сиднея и аэропорт Берлина. Проблемы наблюдаются в воздушной гавани Эдинбурга. В Испании работу аэропортов перевели на ручной режим.