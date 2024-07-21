Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис кандидатом на пост президента США

Действующий президент США Джо Байден поддержал идею о выдвижении вице-президента страны в качестве кандидата на пост главы Белого дома. Об этом он заявил в воскресенье, 21 июля.

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Ранее в этот же день Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Документ с его обращением был опубликован на официальном сайте Белого дома.

Несмотря на это, нынешний глава США отметил, что останется на посту президента вплоть до окончания своего срока. Кроме того, более подробно о своем решении Байден обещал рассказать на этой неделе.

28 июня состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Встреча прошла в Атланте и велась на телеканале CNN. Перед дебатами действующий президент Штатов и кандидат от Республиканской партии воздержались от рукопожатия.

В тот же день Демократическая партия США начала активно обсуждать замену президента Джо Байдена другим кандидатом из-за его провала на дебатах.

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Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От республиканцев претендует бывший глава государства Дональд Трамп, а от демократов должен был выступать действующий хозяин Белого дома Джо Байден.

Оба отличаются почтенным возрастом: первому — 77 лет, а второму — 81 год. При этом в когнитивных способностях Байдена сомневаются многие специалисты.