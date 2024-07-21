Трамп заявил о получении письма от Си Цзиньпина после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что после покушения на него получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и руководителей других государств.

Выступая 20 июля на митинге в штате Мичиган, Трамп отметил, что "очень хорошо ладил" с Си Цзиньпином.

"Он отличный парень. На днях он прислал мне замечательное письмо, когда узнал, что произошло", - сказал республиканец.



"Большинство лидеров сделали так же. Многим из них не нравилось, что я делал в отношении них, но они знали, что время пришло", - добавил он. "Но почти все они написали мне письма. Это было приятно. У меня были хорошие отношения со всеми ними", - утверждал Трамп, не уточняя имен политиков.