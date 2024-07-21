Трамп рассказал о письме Си Цзиньпина

На первом после покушения предвыборном митинге бывший президент США Дональд Трамп появился без белой повязки на своем правом ухе, передает «МИР 24».

На митинге в штате Мичиган Трамп впервые выступил со своим новым напарником –кандидатом в вице-президенты, сенатором от штата Огайо Джей Ди Вэнсом.

Мичиган – важнейший из колеблющихся штатов, которые, как ожидается, определят исход президентских выборов. И на нем не обошлось без громких заявлений. Дональд Трамп рассказал, что после покушения получил письма со словами поддержки от председателя КНР Си Цзиньпина и руководителей других государств.