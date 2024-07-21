В США предупредили о возможной ядерной войне из-за решения ФРГ

Решение Германии о размещении на ее территории дальнобойных американских ракет может привести не только к эскалации ситуации в отношениях с Россией, но и началу ядерной войны. Об этом рассказал бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью Sputnik.

© Газета.Ru

«Это чрезвычайно дестабилизирующее развитие событий, и Россия заявила, что ответит», — заявил военный эксперт.



Риттер подчеркнул, что конкретно какие ответные меры РФ может предпринять неизвестно, но страна уже остановила разработку и прекратила развертывание системы средней дальности РС-26 еще в 2017 году.

Экс-разведчик отметил, что в сложившейся ситуации Москва может не только вернуть эту систему в строй, но также и развернуть ее в достаточно короткие сроки.

В США назвали сроки завершения обучения украинских пилотов на F-16

Риттер также назвал размещение в ФРГ американских ракет безответственной эскалацией. По словам эксперта, эти ракеты могут быть «выпущены в гневе» из-за «одной ошибки или просчета», что в конечном итоге перерастет в ядерную войну между Россией и США.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление. В документе говорится, что США в 2026 году начнут «эпизодически» размещать в Германии новые средства огневого поражения большей дальности. В их число войдет и гиперзвуковое оружие. Президент России Владимир Путин заявлял, что если американские ракетные комплексы «где-то появятся», Москва может ответить зеркально.