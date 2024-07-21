Трамп назвал Маска выдающимся человеком

Американский предприниматель Илон Маск является выдающимся человеком. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Выступая на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган, Трамп отметил, что у него всегда были хорошие отношения с Маском.

«Он выдающийся человек. Каждый раз, когда я ему звоню, он говорит: «У меня есть новая идея для ракеты, вам нужно это услышать», — заявил Трамп на мероприятии, трансляцию которого ведёт консервативная медиакомпания RSBN.



Также в ходе митинга Трамп высказался о покушении на его жизнь. Он заявил, что получил пулю за демократию.