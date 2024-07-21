NYT: команда Трампа готовит кампанию против Харрис

Команда экс-президента Дональда Трампа готовит масштабную кампанию против вице-президента США Камалы Харрис, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Это необходимо на случай, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего президента Джо Байдена. Команда политика пытается определить уязвимости Харрис посредством проведения опросов общественного мнения. Незадолго до национального съезда Республиканской партии в Милуоки команда Трампа подготовила несколько направленных против Харрис видео для показа делегатам и по телевидению, однако отказалась от этого плана после покушения на Трампа.

Также национальный комитет Республиканской партии внимательно следит за Демократической партией, в том числе за финансированием предвыборной кампании Байдена, и будет готов подать иск в случае потенциального перевода и использования этих средств.