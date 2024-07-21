Трамп впервые выступил на митинге после покушения

Экс-президент США Дональд Трамп выступил на первом после покушения митинге своих сторонников в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Об этом передает ТАСС.

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Трамп посетовал, что его часто называют угрозой демократии. Он также прокомментировал покушение на него.

«Что такого я сделал для демократии? На прошлой неделе я получил пулю за демократию», — подчеркнул он.



Ранее сообщалось, что Трамп снял белую повязку, закрывавшую его ухо после покушения. Вместо нее он использовал пластырь телесного цвета.

Покушение на жизнь Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.