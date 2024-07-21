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Трамп выступил без повязки, закрывавшей его ухо после покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снял белую повязку, которая закрывала его ухо после покушения.

Трамп снял закрывавшую его ухо после покушения белую повязку
© ТАСС

Как сообщает ТАСС, экс-глава Белого дома выступил на первом после покушения митинге его сторонников, который проходит в городе Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Пулевое ранение на его правом ухе прикрывал небольшой пластырь телесного цвета.

Ранее издание The New York Times сообщило о готовности команды Трампа подорвать рейтинг вице-президента Камалы Харрис в случае её выдвижения на пост американского лидера вместо действующего президента США Джо Байдена.

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