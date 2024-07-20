Киев обвинил Житомирскую область в невыключении света

Власти Украины обвинили Житомирскую область в том, что там фактически не выключают энергоснабжение в то время, как в остальных регионах страны применяют графики отключений света.

"По Житомирской области выявлено, что целая область в определенной мере избегала отключений, просто не выполняя команды диспетчеров компании "Укрэнерго". Это недопустимая ситуация, потому что это создает несправедливое распределение [электроэнергии] уже между целыми регионами Украины", - сказал в эфире украинского национального телемарафона глава Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Руслан Слободян.



По его словам, после проверок ведомства Житомирская область задействована во всех графиках почасовых отключений электричества, распространяющихся на всю страну.

"Госэнергонадзор держит на особом контроле этот регион. Через неделю зайдем с повторной проверкой в Житомирскую область", - отметил Слободян, добавив, что с понедельника подобные инспекции пройдут еще в пяти регионах Украины, в том числе в Киеве и области.



При этом он подчеркнул, что ситуация в энергосистеме Украины в целом остается сложной, а генерирующие мощности, которые введены в строй, пока не могут покрыть дефицит электроэнергии. Слободян также заявил, что список объектов критической инфраструктуры, которые не подпадают под отключения электричества, придется пересмотреть, а критерии отнесения к ним - ужесточить.

Украина лишилась половины электрогенерации и не успевает подготовиться к зиме

Ранее генеральный директор украинской компании Yasno Сергей Коваленко пожаловался, что Киев и Днепропетровскую область отключают от электричества в большей степени, в то же время для Одессы и Львова ограничения днем вовсе сняли. До этого поступали сообщения о том, что в разных городах страны жители перекрывали дороги в знак протеста против длительных отключений электричества, такое происходило в частности в Полтаве и Одессе.

По данным властей Украины, в последнее время страна лишилась 50% (более 9 ГВт) своих мощностей генерации, уничтожены порядка 80% тепловой и треть гидрогенерации. В связи с этим в стране больше месяца действуют графики отключения света, которое может продолжаться от 8 до 12 часов в день и даже дольше. Украина активно прибегает к импорту электроэнергии. Согласно информации издания "Украинская правда", страна в июне импортировала электричества больше, чем за весь 2023 год. Вместе с тем, как отмечала заместитель главы украинского Минэнерго Светлана Гринчук, в нынешних условиях даже увеличенный объем импорта не сможет покрыть все энергетические потребности.