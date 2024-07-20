$88.02+0.1596.04-0.06
Почта

Египет выразил обеспокоенность авиаударом Израиля по Йемену

Египет обеспокоен ударами Израиля в йеменском портовом городе Ходейда. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Египет выразил обеспокоенность авиаударом Израиля по Йемену
© ТК «Звезда»

Отмечается, что Египет призывает и Израиль, и «Ансар Алла» к сдержанности и деэскалации.

«Арабская Республика Египет выразила обеспокоенность израильской военной операцией на территории Йемена, которая еще больше повышает нынешнюю напряженность», - говорится в заявлении.

Ранее в субботу Израиль совместно с США атаковал город Ходейда, в нем загорелись склады топлива и порт. Затем Израиль заявил о повторной атаке в случае ответа «Ансар Алла». При этом хуситы пообещали нанести удары по жизненно важным целям Израиля.

В мире