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Опрос: В Германии сильнейшей политической силой стал консервативный блок ХДС/ХСС

Консервативный блок ХДС/ХСС стал сильнейшей политической силой в Германии. За него отдали голоса 30 процентов опрошенных, свидетельствует опрос, проведенный институтом социологических исследований INSA, по заказу газета Bild am Sonntag.

Опрос показал сильнейшую политическую силу в Германии
© globallookpress.com

Партия канцлера Олафа Шольца СДПГ имеет поддержку на уровне 15 процентов. Правая партия "Альтернатива для Германии" потеряла 1 процентный пункт, за нее отдали голоса 17 процентов респондентов.

Поддержка "зеленых" снизилась на 1 процент, остановившись на 11 пунктах. Партия СвДП по-прежнему борется за попадание в бундестаг с 5 процентами. "Союз Сары Вагенкнехт", выступающий с антивоенных позиций, подтвердил поддержку на уровне 9 процентов. Левой партии по-прежнему не хватает поддержки (3 процента) для повторного прохождения в бундестаг.

Примечательно, что партии правящей коалиции в составе СДПГ, СвДП и "зеленых" имеют поддержку в 31 процент голосов. Это всего лишь на 1 процентный пункт больше чем у блока ХДС/ХСС.