Опрос показал сильнейшую политическую силу в Германии

Консервативный блок ХДС/ХСС стал сильнейшей политической силой в Германии. За него отдали голоса 30 процентов опрошенных, свидетельствует опрос, проведенный институтом социологических исследований INSA, по заказу газета Bild am Sonntag.

Партия канцлера Олафа Шольца СДПГ имеет поддержку на уровне 15 процентов. Правая партия "Альтернатива для Германии" потеряла 1 процентный пункт, за нее отдали голоса 17 процентов респондентов.

Поддержка "зеленых" снизилась на 1 процент, остановившись на 11 пунктах. Партия СвДП по-прежнему борется за попадание в бундестаг с 5 процентами. "Союз Сары Вагенкнехт", выступающий с антивоенных позиций, подтвердил поддержку на уровне 9 процентов. Левой партии по-прежнему не хватает поддержки (3 процента) для повторного прохождения в бундестаг.

Примечательно, что партии правящей коалиции в составе СДПГ, СвДП и "зеленых" имеют поддержку в 31 процент голосов. Это всего лишь на 1 процентный пункт больше чем у блока ХДС/ХСС.