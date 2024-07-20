Израиль намерен защищать себя любыми средствами, всякий, кто атакует его, "заплатит очень высокую цену". С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после ответных ударов по целям хуситов в Йемене.

"Мы [Израиль] будем защищать себя любыми средствами и на всех фронтах. Каждый, кто ударит по нам, заплатит очень высокую цену за свою агрессию", - сказал Нетаньяху в ходе специального видеообращения.



"Каждый, кто стремится видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля против Ирана и его пособников, будь то в Йемене, в Газе или в Ливане", - добавил он.



Нетаньяху отметил, что утром 20 июля "созвал военно-политический кабинет" и попросил министров "поддержать решение атаковать объекты хуситов в Йемене".

"Порт, который мы [Израиль] атаковали, не является гражданским портом, а использовался в военных целях как пункт ввоза оружия, поставляемого хуситам Ираном", - полагает он.



МИД Израиля прокомментировал удар по Йемену

По словам премьера, хуситы "использовали это оружие, чтобы атаковать Израиль, страны региона и международные морские пути".