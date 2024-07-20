На Украине назвали неприемлемое условие новой зерновой сделки

Проверка выходящих из портов Украины судов станет неприемлемым условием для Киева в случае заключения новой зерновой сделки. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает «РБК-Украина».

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Боднар прокомментировал переговоры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море. Дипломат подчеркнул, что МИД Украины не устраивает возвращение к условиям в рамках первой зерновой сделки.

«Никакого контроля, никаких обследований судов, которые идут из украинских портов, быть не может. Мы на это никогда не согласимся», — заявил посол.



Он добавил, что речь идет о создании безопасного маршрута помимо территориальных вод Болгарии и Румынии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о переговорах по возобновлению зерновой сделки. Он отметил, что обсуждал данный вопрос с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.